Памфилова встретится с независимыми кандидатами в Мосгордуму

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что готова встретиться с независимыми кандидатами на выборах в Мосгордуму, сообщается на сайте ЦИК.

Встреча может состояться после 22 июля, когда Памфилова вернётся к работе в ЦИК. Ранее, 12 июля, муниципальные депутаты написали обращение председателю комиссии с требованием отреагировать на то, как проходит процесс регистрации независимых кандидатов.

Накануне в Москве прошла акция в поддержку независимых кандидатов в депутаты городской думы. По данным «ОВД Инфо», в результате были задержаны 38 человек. В московском главке МВД сообщали, что число задержанных составило более 25 демонстрантов, среди них оказались кандидаты Илья Яшин и Любовь Соболь, которым отказали в регистрации, объяснив это превышением порога брака подписей. Помимо них, не были зарегистрированы бывшие депутаты Госдумы Геннадий и Дмитрий Гудковы, член партии «Яблоко» Сергей Митрохин и директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. В ЦИК посоветовали им обратиться в суд или в вышестоящую избирательную комиссию, «если у кого-то из них есть ощущение, что ему необоснованно предъявили претензии».

Позже КПРФ предложила всем кандидатам, столкнувшимся с проблемами при регистрации, вступить в альянс.