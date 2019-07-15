Глава Мосгоризбиркома согласился встретиться с независимыми кандидатами

Председатель московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов в эфире «Эха Москвы» согласился на встречу с независимыми кандидатами в Мосгордуму. Он добавил, что «из тех фамилий, которые вчера участвовали» в акции протеста, никому не отказали.

Ранее Горбунов назвал вчерашнюю акцию протеста «не публичной политикой, а провокацией».

Кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь призвала всех независимых кандидатов приехать на встречу с Горбуновым в 15:00 мск. Он добавила, что согласие Горбунова — «это заслуга всех, кто вчера выходил».

Напомним, накануне в Москве прошла акция за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму. Некоторые из кандидатов, в том числе Соболь и Илья Яшин, заявили, что у них нашли достаточное количество бракованных подписей, чтобы отказать им в регистрации. Акция началась в Новопушкинском сквере, затем её участники дошли до управления делами мэра и правительства Москвы, а после этого — до здания Мосгоризбиркома, где потребовали, чтобы к ним вышел глава комиссии Валентин Горбунов. Через несколько часов митинг разогнала полиция, задержали 39 человек. Участвовавшие в акции независимые кандидаты объявили, что будут проводить митинги каждый день.