Илья Яшин и Любовь Соболь задержаны у здания Мосгоризбиркома

Оппозиционеры Илья Яшин и Любовь Соболь накануне были задержаны на несанкционированной акции в центре Москвы, пишет «Интерфакс». Полицейские задержали Яшина у здания Мосгоризбиркома. Кроме того, среди задержанных кандидат в депутаты Мосгордумы по 43-му округу из числа сторонников Алексея Навального - Любовь Соболь.

«Я в автозаке; здесь человек двадцать, в том числе кандидаты в депутаты Любовь Соболь, Иван Жданов и Юлия Галямина», — написал Илья Яшин в Twitter.

В пресс-службе столичной полиции сообщили, что на митинге задержаны более 25 человек, включая нескольких организаторов несанкционированной акции. В автозаке также оказался корреспондент «Дождя». Задержания прошли в связи с нарушением порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 20.2 КоАП РФ). Участников акции увезли в территориальные отделы полиции для разбирательства, после чего отпустили.

Как пояснили в пресс-службе главка, участники несогласованной акции попытались разбить палаточный лагерь у Мосгоризбиркома.

«На законные требования сотрудников полиции о прекращении противоправных действий не реагировали", - отметили в столичной полиции.

Ранее сообщалось, что на несогласованную акцию оппозиции собрались около тысячи человек. Как заявили Соболь, Яшин, а также Дмитрий Гудков, Александр Соловьёв и Дмитрий Булыкин, среди подписей в их поддержку при проверке было найдено много брака, из-за этого им могут отказать в регистрации в качестве кандидатов в Мосгордуму.