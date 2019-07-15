Задержанную на митинге в Москве Любовь Соболь выпустили из ОВД

Юрист ФБК и кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь вышла на свободу после задержания на несогласованной акции за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму, передаёт «Дождь».

Соболь рассказала, что на нее составили два протокола по Статьям 19.3 и 20.2 («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования»). Она также объяснила, зачем возле ОВД пыталась сбежать из автозака.

«Я считаю, что меня задержали незаконно. Я имею право проводить агитацию, пока являюсь кандидатом в Мосгордуму, пока мне не отказали официально, я имею право собираться с избирателями на территории Москвы. Что и было сделано не только мной, но и другими 16 независимыми кандидатами в Мосгордуму. Поэтому никаких нарушений я не совершала. Полицейские, когда задерживали меня, не представлялись, не объясняли причин задержания, просто грубо винтили. Это задержание я считаю просто незаконным», - заявила Соболь.

Также Соболь прокомментировала слова главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, который у себя в Twitter заявил, что замечания графологов к подписям — это промежуточные экспертизы, а не окончательная ведомость.

«Венедиктов пишет, что претензии графологов, по которым у меня и зарубают подписи, — это всего лишь предварительные экспертизы, которые не влияют на итоговый протокол. Это введение в заблуждение всех нас. Если это было бы так, то меня должны были бы зарегистрировать. По сообщениям пресс-службы того же [председателя Мосгоризбиркома Валентина] Горбунова, мне отказывают в регистрации. Либо Венедиктов, либо Горбунов — кто-то один из них врёт. Это надо проверять», — сказала она.

Соболь заявила, что 15 июля собирается выйти на Трубную площадь, чтобы провести акцию в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Любовь Соболь и Илья Яшин предложили проводить подобные акции каждый день.

Напомним, акция за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму прошла 14 июля в Новопушкинском сквере, около мэрии Москвы и у здания Мосгоризбиркома. Организаторы заявили, что мероприятие состоялось в формате встречи с избирателями. Любовь Соболь предложила устроить бессрочный протест. После того, как его участники установили палатки и принесли коврики для ночёвки около Мосгоризбиркома, начались задержания. По данным «ОВД-Инфо», всего были задержаны 38 человек, среди них были организаторы мероприятия и журналисты. После того, как задержанную Любовь Соболь привезли на автозаке в ОВД «Лужники», она попыталась скрыться с территории ОВД — вышла за ворота и побежала, однако сотрудники полиции вновь её задержали.