КПРФ предложила альянс кандидатам, не допущенным до выборов в Мосгордуму

КПРФ выступила с заявлением, в котором предлагает создать политический союз всем кандидатам в Мосгордуму, не прошедшим барьеры при регистрации, пишет РБК.

Партия обвиняет власти в создании искусственных барьеров, нацеленных на то, чтобы не допустить независимых кандидатов до выборов.

«Для борьбы с кандидатами-самовыдвиженцами, идущими не от власти, в законодательство намеренно внесена норма о сборе подписей. Процедура сбора чрезвычайно забюрократизирована и фактически является фильтром, позволяющим не пропустить неугодных властям самовыдвиженцев до участия в предвыборной гонке. Подобная ситуация наглядно проявляется сразу в нескольких избирательных округах», — говорится в заявлении.

Нечестные методы борьбы используются и против кандидатов от парламентских партий, утверждают коммунисты. Так, против кандидатов от КПРФ выдвигают кандидатов-спойлеров, в качестве примера этого коммунисты приводят ситуацию в округе № 10, где против кандидата от КПРФ Юрия Дашкова выдвигается кандидат от «Коммунистов России» Игорь Дашкевич; в 24-м округе против коммуниста Павла Тарасова действует самовыдвиженец Антон Тарасов; в 16-м округе против коммунистки Андреевой Александры Сергеевны идёт самовыдвиженцем Андреева Александра Александровна.

«Таким образом, используя всевозможные уловки и ухищрения, манипуляции и запутывание избирателей, власти пытаются "зачистить" политическое пространство в Москве и обеспечить победу замаскированным самовыдвиженцам от "Единой России"», — говорится в заявлении КПРФ.

В связи с этой ситуацией КПРФ обратилась ко всем политикам, чьи кандидатуры не зарегистрировали на выборах.

«КПРФ готова инициировать создание независимого Координационного Совета кандидатов при фракции коммунистов в Мосгордуме. Мы готовы пригласить к участию в работе такого Совета различные политические силы и уверены, что при достаточно широком представительстве он станет даже более влиятельным, чем отфильтрованный московскими властями городской парламент», — заявили коммунисты.

Накануне, 14 июля, в центре Москвы прошла несогласованная акция в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. Протестующие собрались у мэрии, а затем несколько часов провели у здания Мосгоризбиркома. Как сообщает «ОВД-Инфо», полиция задержала 39 человек, в том числе Илью Яшина и Любовь Соболь, получивших отказ в регистрации на выборы. По данным МВД, были задержаны 25 человек.