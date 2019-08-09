Oxxxymiron призвал прийти на митинг 10 августа и потребовал освободить фигурантов дела о «массовых беспорядках»

Рэпер Oxxxymiron записал видео в Instagram, на котором призвал прийти на согласованный митинг за свободные выборы на проспекте Сахарова 10 августа.

«Я тоже буду на митинге на проспекте Сахарова 10 августа в два часа дня и приглашаю всех подписчиков присоединиться ко мне. Возможно, для вас, как и для меня, это будет первый в жизни митинг. Давайте вместе добиваться прекращения абсурдного и репрессивного уголовного дела о массовых беспорядках 27-го и 3-го числа. Беспорядках, которых на деле не было», — сказал музыкант.

По мнению рэпера, власть пытается поставить знак равенства между мирной несогласованной акцией и вооружённым восстанием. В конце видео Oxxxymiron перечислил имена фигурантов дела о «массовых беспорядках» и потребовал их освобождения.

Накануне вечером об участии в митинге объявил журналист Юрий Дудь: он написал в Facebook, что примет участие в митинге оппозиции на проспекте Сахарова в Москве 10 августа «в поддержку уже арестованных и против ментовского беспредела».