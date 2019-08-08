Юрий Дудь заявил об участии в митинге оппозиции 10 августа в Москве

Журналист Юрий Дудь заявил в Facebook, что примет участие в митинге оппозиции на проспекте Сахарова в Москве 10 августа «в поддержку уже арестованных и против ментовского беспредела».

«Митинг согласован, причём сразу на 100 тысяч человек. Будет круто, если столько народу туда и придёт. Чем больше нас, тем больше шансов, что когда-нибудь граждан России перестанут бить шпалой по лицу», — написал Дудь.

Журналист заявил, что выходить на митинг в субботу вполне могут и те, кто не поддерживает независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. Ведь, по словам Дудя, «можно топить за разные политические силы», но нельзя поддерживать то, «что делало государство в последние недели», потому что «это не имеет никакого отношения к той самой "стабильности", про которую говорят, когда вписываются за текущую власть».

«Когда толпа бойцов хватает двоих несопротивляющихся ботаников и резиновыми дубинками отбивает им ахилловы сухожилия — это не стабильность. Это сублимация тех, кто долго жил с комплексами, но — слава нашей полиции — нашёл способ за все эти комплексы отомстить. Когда 25-летнему парню грозит срок то ли за алюминиевую банку, то ли за бумажный стаканчик, брошенный в сторону полицейского, — это не стабильность. Это позор и унижение достоинства сотрудника силовых структур со стороны государства. Когда дизайнера, вышедшего на пробежку задолго до начала митинга, скручивают и кладут на асфальт так, что ломают ногу о бордюр, — это не стабильность. Это тупорылое исполнение приказа и отношение к человеку как к мешку с костями. Когда в изоляторах мотает административный арест десяток мирных студентов — это не стабильность. Это новое поколение политзаключённых и простой сигнал всему молодняку: будешь возмущаться — вместо решётки хештега получишь решётку тюрьмы. Когда мэр говорит, что граждане, вышедшие на улицы отстаивать свои права, — это приезжие зимбабвийцы, а полиция вела себя правильно, — это не стабильность. Это полная оторванность от жизни людей, городом которых ты руководишь», — написал Юрий Дудь.

По словам журналиста, «жернова такой стабильности — штука, которая рано или поздно начнёт перемалывать всех: и неудобного, и того, кто так складно и так регулярно на своём ютуб-канале рекламирует мэрию».

«Ребятки, которые стали популярны у молодёжи, помните об этом, когда в следующий раз по просьбе старших будете рекламировать "Беляш-фест" в парке Горького или "Чурчхельную волну" в Сокольниках», — написал Дудь.

Тем самым он обратился к своим коллегам-блогерам, которые 27 июля рекламировали в своих Instagram фестиваль «Шашлык Live» в парке Горького, который проходил в то время, пока в центре Москвы шёл несанкционированный митинг оппозиции.

«Давайте критически мыслить, давайте сомневаться, давайте задавать вопросы и давайте не принимать как норму, когда невинных людей бросают в тюрьму или жёстко избивают полицейские», — завершил свой пост Дудь.

Напомним, в Москве последние три недели по выходным проходят акции протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в столичный парламент. 20 июля на проспекте Сахарова состоялся согласованный с местными властями митинг Либертарианской партии, на который вышли, по разным оценкам, от 12,5 до 25 тысяч человек. 27 июля в Москве состоялась несогласованная акция протеста, которая в общей сложности длилась более девяти часов. Спустя почти неделю после акции протеста СКР заявил о возбуждении уголовного дела по статье 212 УК РФ («Массовые беспорядки»). 3 августа в Москве вновь прошла несогласованная акция протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.