«ОВД-Инфо» сообщило о задержании в связи с возвращением Навального 69 человек

В связи с возвращением Алексея Навального в Россию 17 января полиция задержала в общей сложности 69 человек, включая самого политика, пишет «ОВД-Инфо».

В Москве были задержаны 62 человека, в Санкт-Петербурге — 7 человек. Среди задержанных — двое несовершеннолетних и как минимум шесть журналистов, к троим людям применяли силу, двоих из них госпитализировали. Ещё одному задержанному стало плохо в ОВД, его увезли на скорой.

На ночь в отделах полиции оставили четырёх человек, включая самого Навального. Статус 16 задержанных «ОВД-Инфо» неизвестен.

Напомним, 17 января Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления «Новичком».

Изначально рейс Навального должен был приземлиться во Внуково, команда политика призвала его сторонников встретить его там. По оценке проекта «Белый счётчик», встречать Навального во Внуково приехали около двух тысяч человек. Собравшихся в аэропорту разогнал ОМОН.

Среди задержанных во Внуково были сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Руслан Шаведдинов, помощник Навального Илья Пахомов, менеджер штаба политика Анастасия Кадетова, юрист Алексей Молокоедов и оппозиционер Константин Котов, осуждённый по «дадинской статье».

Самого Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево и доставили в отдел полиции Химок.