«Это лучший мой день». Алексей Навальный вернулся в Россию, но его задержали

Оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией (включён в список иноагентов) Алексей Навальный прилетел в аэропорт Шереметьево в Москве. Во время прохождения пограничного контроля политика задержали.

Алексей Навальный прилетел в Россию 17 января, но самолёт изменил траекторию движения и приземлился не во Внуково, как это изначально планировалось, а в Шереметьево. В пресс-службе авиакомпании «Победа» журналистам Znak.com сообщили, что изменение маршрута было связано с техническими сбоями.

По информации СМИ, несмотря на запреты журналистам собираться в аэропорту Внуково, встречающие всё же приехали. Среди них были Любовь Соболь, Руслан Шаведдинов и Константин Котов, которых задержала полиция. Затем правоохранительные органы начали задерживать журналистов и людей с российскими флагами. На встречу оппозиционера также прилетел бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

«Единственное, что меня напрягает, — не должна себя власть так вести, если это легитимная и уверенная в себе власть, она не должна демонстрировать страх и растерянность, тем более не должны выгонять людей из здания на 20-градусный мороз», — рассказал Ройзман журналистам.

Сам Навальный после приземления самолёта в интервью журналистам заявил, что это его самый счастливый день за последние несколько месяцев.

«Это лучший мой день за последние пять месяцев, я совершенно счастлив, что прилетел. Сейчас выйду и поеду домой, потому что я прав, все уголовные дела сфабрикованы. Не только правда на моей стороне, но и суд. Ничего не боюсь, и вас призываю ничего не бояться», — заявил Алексей Навальный.

Однако позже, при прохождении пограничного контроля, Навального задержали, объяснив это тем, что мужчина находится в розыске с 29 января.

«17 января в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по городу Москве был задержан осуждённый к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Дальнейшую меру пресечения Навальному А. А. определит суд. До решения суда он будет находиться под стражей», — сообщает пресс-служба УФСИН по Москве.