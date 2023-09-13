Отопительный сезон в Нижнем Тагиле начнётся на следующей неделе

Мэрия Нижнего Тагила объявила о начале отопительного сезона в городе с 18 сентября. Предприятиям — собственникам жилищного фонда и управляющим компаниям рекомендуют начислять дополнительную плату за коммунальные услуги с фактической даты подачи тепла.

Согласно постановлению, управления мэрии должны обеспечить контроль за ходом подачи тепла в подведомственных учреждениях и организациях.

Напомним , что в прошлом году отопление в домах Нижнего Тагила появилось с 12 сентября.

До конца текущей недели в Нижнем Тагиле ожидается сухая, солнечная погода и холодные ночи. В четверг, 14 сентября, обещают ясную погоду, температура воздуха днём +21°C, ночью до +4°C. В пятницу, 15 сентября, будет малооблачно, днём столбики термометров покажут +21°C, ночью — до +6°C.

В субботу, 16 сентября, будет облачно, дневная температура поднимется до +20°C, ночью ожидается +7°C. Синоптики прогнозируют, что воскресенье, 17 сентября, будет дождливым. Воздух прогреется до +19°C днём, ночью похолодает до +8°C. С понедельника температура понизится и придут дожди.