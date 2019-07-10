Отменённый ранее телемост с Украиной состоится на российском телевидении

На встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым собственник украинского телеканала NewsOne и член политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарас Козак заявил, что отменённый ранее телемост Россия-Украина проведут, как и планировалось, 12 июля, на российском телевидении.

«Спасибо вашим журналистам, которые эту тему не оставляют, потому что доля российского телевидения на Украине тоже есть, есть спутниковые тарелки, и люди смотрят, люди видят правду, потому что хотели поговорить без политики», — цитирует Козака «Интерфакс».

Согласно телепрограмме на сайте «России 1», премьерное шоу «Надо поговорить» покажут в пятницу, 12 июля, в 18:00.

Ранее двухчасовой телемост собирались проводить запрещённый на Украине телеканал «Россия 24» и украинский телеканал NewsOne. Позже NewOne отменил его из-за прямых угроз физической расправой в отношении журналистов и их близких, говорилось в заявлении на сайте телеканала. Идея программы под названием «Надо поговорить» заключается в диалоге между простыми украинцами и россиянами, вести шоу должны были Андрей Малахов и Мария Ситтель.

Генпрокуратура Украины расценила действия журналистов как покушение на государственную измену.