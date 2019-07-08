В Украине завели дело о госизмене из-за подготовки телемоста с Россией

Собственник украинского телеканала Newsone вызван на допрос по делу о подготовке телемоста с Россией, заявил «Интерфаксу» генпрокурор Юрий Луценко. Генпрокуратура Украины расценила это как покушение на государственную измену.

По словам Луценко, прокуратура готовит представление об аресте активов собственника Newsone.

Ранее украинский телеканал NewOne отменил телемост с Россией из-за прямых угроз физической расправой в отношении журналистов и их близких, говорится в заявлении на сайте телеканала.

12 июля NewsOne планировал провести телемост с каналом «Россия 24», вещание которого на территории Украины запрещено. Идея программы под названием «Надо поговорить» заключалась в диалоге между простыми украинцами и россиянами, вести шоу должны были Андрей Малахов и Мария Ситтель.

«Наша попытка организовать площадку для обсуждения неполитических вопросов силами обычных людей, которые никогда не ставили под сомнение территориальную целостность Украины, без политиков и одиозных пропагандистов, привела к тому, что на протяжении последнего времени рядом политических партий в отношении нашего телеканала была начала массированная информационная атака. В ход пошли заявления об акциях протеста возле канала, а со вчерашнего вечера - и прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких», - сказано в заявлении канала.

Президент Украины назвал организацию телемоста «дешёвым пиар-ходом», направленным на разделение украинского общества, и предложил вместо этого российскому президенту Владимиру Путину встретиться в Минске для обсуждения урегулирования кризиса в Донбассе.