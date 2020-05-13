«Открытые медиа»: В главном храме Минобороны убрали мозаики со Сталиным и Путиным

Изображения Иосифа Сталина и Владимира Путина убрали с мозаик в храме Воскресения Христова — главном храме Минобороны в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке, пишут «Открытые медиа».

С посвящённой Победе в Великой Отечественной войне мозаики исчез портрет Сталина — его заменили на плакат «Водрузим над Берлином знамя победы» (в 1945 году его создал художник Виктор Иванов). С другой мозаики, посвящённой присоединению Крыма к России в 2014 году, пропали изображения президента Владимира Путина и ряда высокопоставленных чиновников. Вместо Путина изобразили икону, вместо чиновников — священников. Кроме того, лозунг «Крым наш» на мозаике заменили на «Мы вместе».

Один из рабочих храма сообщил «Открытым медиа», что изображение Путина заменили 5 мая, а Сталина — 7 мая. При этом «Коммерсантъ» ещё 30 апреля писал, что мозаичное изображение Путина демонтировали.

Минобороны России 9 мая сообщило, что строительство главного храма Вооружённых сил в Кубинке завершено, однако открытие храма из-за эпидемии коронавируса перенесли на неопределённый срок.