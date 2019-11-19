«Открытые медиа»: Стоимость недвижимости семьи экс-гимнастки Алины Кабаевой превысила миллиард рублей

Стоимость недвижимости семьи бывшей гимнастки Алины Кабаевой достигла 1,25 миллиарда рублей — на неё и её родственников оформлены шесть квартир, два дома и 70 соток земли в четырёх регионах, пишут «Открытые медиа».

В 2012 году, по данным «Собеседника», Кабаева купила у «Газпром социнвеста» около трёх гектаров в деревне Городище Воскресенского района Подмосковья, участки были указаны в её декларации как депутата Госдумы. По данным ЕГРН, в 2016-м она продала землю основателю Yota Альберту Авдоляну.

Reuters сообщал, что августе 2013 года участок в 45 соток и два особняка в посёлке дома отдыха «Успенское» на Рублёво-Успенском шоссе приобрела Анна Яковлевна Зацепилина — так зовут бабушку Кабаевой. По данным Росреестра, в июле 2018 года Алина Маратовна Кабаева впервые сама купила землю в этом же месте — 25 соток, которые прилегают к участку Зацепилиной. По подсчётам «Открытых медиа», примерная рыночная стоимость недвижимости в «Успенском» — более 655 миллионов рублей.

Кроме того, согласно данным ЕГРН и арбитражного суда, в 2010 году в сочинском селе Эсто-Садок Любовь Михайловна Кабаева (так же зовут мать гимнастки) оформила аренду на 49 лет — за землю и шале рядом с «резиденцией» Дмитрия Медведева она и ещё 11 арендаторов платят 101,5 тысячи рублей, то есть 278 рублей в день на всех. Сочинские чиновники планировали поднять арендную плату до рыночной цены, но Кабаева, сын главы Росгвардии Роман Золотов, пресс-секретарь председателя правления Сергей Куприянов и другие оспорили решение в суде.

Анна Зацепилина и Лейсан Кабаева (так же зовут сестру спортсменки) также купили в Москве и Санкт-Петербурге четыре квартиры, примерная стоимость которых — около 740 миллионов рублей.

«Открытые медиа» подчеркивают, что в большинстве случаев предыдущие владельцы недвижимости семьи Кабаевой связаны с «Газпромом» — бывшая спортсменка много лет сотрудничает с корпорацией, с 2014 года она возглавляет совет директоров Национальной медиа группы (НМГ). Её мать и сестра руководят спортивным комплексом «Кунцево», а бабушка зарегистрирована как индивидуальный предприниматель.

Последняя опубликованная декларация Алины Кабаевой датируется 2013 годом — тогда её доход был 10,7 миллиона рублей. Перед выборами в нижнюю палату в 2011 году её накопления составляли 124 миллиона рублей. НМГ не публикует годовые отчёты, поэтому оценить заработок Кабаевой невозможно.