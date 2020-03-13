«Открытые медиа»: Генерал ФСБ передал свой госномер сестре Мишустина

Глава службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ генерал Алексей Седов передал свой автомобильный номер элитной серии АМР77 сестре Мишустина Наталии Стениной, пишут «Открытые медиа».

Машины Стениной впервые упоминаются в расследовании ФБК — из снимков автомобиля и данных ГИБДД, опубликованных ФБК, следует, что с 2017 года она пользуется знаком серии АМР77. По информации общества «Синие ведёрки», эта серия закреплена за правоохранительными органами и спецслужбами, например за ФСБ и МВД. Сама Наталия Стенина не имела отношения к силовым структурам, официально купить «красивые» номера можно будет только с 2021 года. Неофициальные сервисы сейчас предлагают приобрести знак такой серии за 1−2 млн рублей.

До Стениной на двух машинах с этим же номером ездил Алексей Семёнович Седов — об этом «Открытым медиа» рассказал собеседник, у которого есть доступ к базе ГИБДД, и подтвердил источник, работающий в одном из управлений ФСБ. Речь идёт именно о руководителе службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. По словам первого собеседника, с 2004 года Седов перемещался на автомобилях Mercedes-Benz S 500 и Toyota Land Cruiser 200, на которых висел номерной знак, позднее перешедший к Стениной. О том, что Седов пользуется автомобилем Mercedes-Benz, стало известно благодаря сводкам о ДТП. В октябре 2009 года машина Седова выехала на встречную полосу и протаранила легковой автомобиль. Генерал вместе с семьёй спешил на концерт Элтона Джона.

Седов — один из наиболее влиятельных руководителей ФСБ, с 2006 года он возглавляет Вторую службу ФСБ — по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. Сотрудники этой службы задерживали одного из исполнителей убийства политика Бориса Немцова — Беслана Шаванова (погиб во время штурма от взрыва гранаты), разрабатывали членов Боевой организации русских националистов и следили за лидерами ультраправых движений. Кроме того, Вторая служба помогала расследовать «Болотное дело» о столкновениях 6 мая 2012 года, дело режисёра Кирилла Серебренникова и дело о митингах в Москве летом 2019 года. Седова называют инициатором отзыва лицензии у Европейского университета и соседом директора ФСБ Александра Бортникова по элитному посёлку в Сестрорецке.