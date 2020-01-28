ФБК: Семья премьер-министра Мишустина владеет недвижимостью стоимостью 3 млрд рублей (ВИДЕО)

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил расследование, рассказывающее о недвижимости, которой владеет семья премьер-министра Михаила Мишустина. По данным ФБК, общая стоимость недвижимости премьера составляет порядка 3 млрд рублей.

Как пишет Навальный, у семьи Мишустина, который большую часть карьеры являлся госслужащим, есть мегадача на Рублёвке стоимостью 1,5 млрд рублей, дом сестры Мишустина Натальи Стениной в элитном коттеджном посёлке «Агаларов Эстейт» стоимостью 400 млн рублей и её квартира в ЖК «Найтсбридж парк» за 200 млн рублей, квартиры сыновей премьер-министра за 400 млн рублей. Также ФБК обнаружил земельный участок на Новой Риге, подаренный бизнесменом Удодовым, за 30 млн рублей, долю сестры в здании на Тверском бульваре за 250 млн рублей и квартиру за 40 млн, выданую Мишустину управделами президента.

«У семьи чиновника, который провёл 22 года на госслужбе, только недвижимого имущества на 3 млрд рублей. 20 лет сидит Мишустин на государственной службе. И миллиардер. И потрясающе, как он сам, и государство, и Путин — конечно, это не может быть без его ведома — прячут от нас его миллиарды. То есть у государства задача не выяснить источник богатства Мишустина, а спрятать это богатство от нас. Потому что они понимают, что источники коррупционные. И нормально к этому относятся», — пишет Навальный в своём блоге.

В настоящее время в Росреестре данные о семье Мишустина скрыты, в качестве владельца их недвижимости в выписках указывается Российская Федерация. Однако Навальный показал выписки, которые его команда сделала ещё до того, как имена были скрыты.