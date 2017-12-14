«Открытая Россия» сообщила об угрозах Роскомнадзора ограничить доступ к YouTube

Роскомнадзор направил видеохостингу YouTube предписание с требованием заблокировать аккаунт «Открытой России» и предупредил администрацию сервиса об ограничении доступа к нему на территории России в том случае, если страница издания на YouTube не будет удалена в течение суток, сообщает «Открытая Россия».

«На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 11.12.2017 № 27-31-2017/Ид 6629-17 о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим информацию, распространяемую с нарушением закона, доступ к информационному ресурсу (страницам) http://www.youtube.com ограничивается операторами связи на территории Российской Федерации», — говорится в письме Роскомнадзора.

О получении запроса YouTube уведомил «Открытую Россию». В ответ «Открытая Россия» сообщила, что в аккаунте проекта не распространяется никакой информации с нарушением закона, и назвала действия Генпрокуратуры и Роскомнадзора «давлением на свободу слова».

Ранее Twitter уведомил «Открытую Россию» о требовании Генпрокуратуры удалить аккаунт проекта, в случае отказа Роскомнадзор также пообещал ограничить доступ к Twitter на территории России.

Напомним, в ночь на 12 декабря сайт «Открытой России» был заблокирован по требованию Генпрокуратуры. Основанием для этого стало то, что на сайте содержатся призывы к массовым беспорядкам и экстремизму, а также опубликованы материалы нежелательных иностранных организаций. После этого аккаунт «Открытой России» заблокировали в соцсети «Одноклассники».

Кроме того, Роскомнадзор заблокировал сайты других проектов основателя «Открытой России» Михаила Ходорковского: «Вместо Путина», «Ходорковский.ру», «Открытое право», «Команда Открытой России» и «Открытый университет».