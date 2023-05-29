«От ваших решений зависит поддержание созидательного настроя в обществе». Евгений Куйвашев наградил свердловских предпринимателей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 26 мая, в День российского предпринимательства, вручил награды заслуженным предпринимателям региона и поздравил лауреатов премии «Номер один», сообщает департамент информполитики региона.

«Ваша деятельность всегда связана с риском и огромной ответственностью. Ведь в ваших руках не только судьба предприятия. От ваших управленческих решений, дальновидности и мудрости зависит благополучие сотрудников и их семей, поддержание созидательного настроя в обществе. В свою очередь, правительство Свердловской области всегда будет оказывать поддержку бизнесу, формировать благоприятный инвестиционный климат, расширять поле возможностей для роста деловой активности, снижать административные барьеры, содействовать подготовке кадров и продвижению уральской продукции», — отметил губернатор.

Он подчеркнул, что сегодня общая задача — в полной мере задействовать промышленный, научный и инвестиционный потенциал для укрепления технологического и экономического суверенитета государства, а также обеспечения ускоренного внедрения инноваций в производство для насыщения внутреннего рынка и своевременной реализации значимых проектов развития.

Губернатор присвоил почётное звание «Заслуженный предприниматель Свердловской области» коммерческому директору компании «Планкомплект» Илье Бориско, генеральному директору компании «Спецавтотехника» Александру Николашкину, учредителю компании «ОМЕГА-93» Владимиру Смирнову.

Гран-при — главная номинация за наиболее значимый для Свердловской области и реализованный инфраструктурный проект в период с 2022 года по первый квартал 2023 года — присуждена Екатеринбургскому транспортному терминалу за реализацию проекта «Транспортно-логистический центр «Уральский».

«Мы в кратчайший срок создали уникальную инфраструктуру. Благодаря взаимодействию с руководством региона, со Свердловской железной дорогой получился такой объект. Он даст возможность увеличить объёмы обрабатываемых грузов в Свердловской области, сделает регион крупнейшим хабом по приёму и отправлению грузов, создаст новые рабочие места. Мы не подведём Свердловскую область, этот проект будет развиваться, и через него будут строиться новые большие логистические проекты», — сказал гендиректор компании «Фининвест» Александр Кахидзе.

В номинации «За корпоративное укрепление семейных ценностей» премия присуждена «Корпорации ВСМПО-АВИСМА». Премией в специальной номинации к 300-летию столицы Среднего Урала — за вклад в развитие Екатеринбурга — отмечен Машиностроительный завод имени М. И. Калинина. В номинации «Экспортёр несырьевой продукции» лучшим признан «Уралмашзавод». Премия «Номер один» в номинации «Предприятие оборонно-промышленного комплекса» присуждена конструкторскому бюро «Новатор». В номинации «Молодой предприниматель» наградой отмечена производственно-коммерческая фирма «Саотрон».

Премия «Номер один» призвана консолидировать усилия уральского бизнеса для развития в Свердловской области комфортной деловой среды, продвижения предприятий на общероссийском и глобальном уровнях, а также поддержания баланса интересов государства, бизнеса и общества. Учредителями премии являются Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей, Уральская торгово-промышленная палата при поддержке правительства Свердловской области. Соорганизатор проекта — Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.

Также губернатор вручил почётные грамоты и благодарственные письма предпринимателям региона.