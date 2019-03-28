От реконструированного по поручению Путина Нижнетагильского драмтеатра отвалился кусок карниза

Днём 22 марта с крыши Нижнетагильского драмтеатра отвалился кусок карниза. Как рассказала АН «Между строк» директор учреждения Ольга Анисимова, инцидент произошёл до начала субботнего спектакля и никто не пострадал.

«Кровля — это наша беда уже на протяжении нескольких десятилетий, — рассказала директор. — У нас заключён договор с компанией “Кровспецстрой”, которая обслуживает нашу крышу, чистит от снега. Поэтому в данном инциденте с нашей стороны нарушений нет, но этот угол постоянно намокает. Когда в субботу отпал этот кусок, то мы сразу место огородили. Связались со Службой заказчика городского хозяйства, чтобы их специалисты составили дефектную ведомость, обследовали кровлю по всему периметру здания во избежание подобных случаев. Наши подрядчики отбили куски, которые представляли опасность. А в тех кусках внутри лёд. Сейчас Служба заказчика уже привлекла генподрядчика по реконструкции компанию “Урал Инжиниринг”, которая раньше называлась “НеоКрил”. Сегодня они приехали со своей вышкой. Нужно, чтобы кровля немного подсохла, тогда уже приступать к ремонту».

Напомним, решение о реконструкции театра было принято главой Свердловской области в 2014 году по личному распоряжению президента Владимира Путина. Большая часть средств на проведение работ была выделена из регионального бюджета. Генподрядчиком работ стоимостью 400 млн рублей было выбрано ООО «Компания «НеоКрил», принадлежащее Олегу Кагилеву, депутату Екатеринбургской городской думы. Средства пошли на замену кровельного покрытия, утепление чердачных перекрытий и ремонт системы электроснабжения. 20 мая 2018 года во время грозы шквалистым ветром на здании театра сорвало часть крыши, которую восстанавливали больше месяца.