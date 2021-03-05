Освободившийся из колонии «скопинский маньяк» не вернулся домой в назначенный срок

Освободившийся после 17 лет заключения Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», не приехал в назначенный срок к себе домой, пишет РИА Новости. В своём доме на Октябрьской улице города Скопина до конца дня 4 марта он так и не появился, при этом уточняется, что возле здания всё время дежурили сотрудники полиции.

В управлении МВД по Рязанской области ранее отмечали, что согласно предписанию, выданному в колонии № 4 Саратовской области, где Мохов отбывал наказание, мужчина должен приехать к месту жительства не позднее 4 марта, а после этого в течение трёх рабочих дней встать на учёт в органах МВД. Там добавили, что в случае нарушения предписания Мохову может грозить административная ответственность, а в случае повторения — уголовная.

Об освобождении Виктора Мохова сообщалось 3 марта — он вышел на свободу после 17 лет заключения в колонии за похищение и сексуальное насилие в отношении двух несовершеннолетних девушек.

Как установило следствие, в 2000 году Мохов похитил двух несовершеннолетних девушек — 17-летнюю Елену и 14-летнюю Екатерину. После похищения он запер их в бункере, который заранее выкопал на территории своего участка. В бункере он 3,5 года избивал и насиловал девушек, одна из них трижды рожала от него детей. В 2004 году им удалось передать квартирантке Мохова записку с просьбой о помощи. 4 мая 2004 года девушек освободили, а Мохов был задержан.

Согласно решению суда, следующие шесть лет ему нельзя посещать массовые мероприятия, выходить из дома после 22 часов, а также без разрешения выезжать за пределы района.