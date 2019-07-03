Осуждённый за убийство хоккеиста Чумарина Самат Хазипов обжаловал приговор

2 июля Ленинский райсуд Нижнего Тагила принял на рассмотрение апелляционную жалобу Самата Хазипова, осуждённого на 12 лет за убийство хоккеиста Александра Чумарина.

Как пишет ИА «Все новости», мужчина подал прошение ещё 11 июня, но его вернули на пересоставление. 2 июля, после устранения ошибок, документ был зарегистрирован. Вердикт суда также обжаловала адвокат осуждённого Винира Зайнуллина.

«Апелляционные жалобы предстоит изучить всем сторонам процесса. Они внесут собственные возражения. После этого жалобы будут направлены в Свердловский областной суд, который назначит дату судебного заседания», — рассказали в Ленинском районном суде.

3 июня Самат Хазипов был признан виновным в убийстве детского тренера по хоккею Александра Чумарина. Хазипова приговорили к 12 годам колонии особого режима. Ещё год он проведёт за решёткой за совершённое ранее имущественное преступление. Свою вину осуждённый не признал.

Напомним, хоккеист Александр Чумарин пропал 2 июля 2017 года. Его тело до сих пор не нашли. По версии следствия, спортсмен был убит 35-летним Саматом Хазиповым, после ссоры у клуба «Девичья башня» на Вые. Обвинение считает, что Хазипов ударил Чумарина ножом в живот, а затем сбросил тело в главный карьер ВГОКа. Единственный свидетель по делу, на показаниях которого выстроено обвинение, Гор Мхитарян — якобы на его машине Хазипов перевозили тело хоккеиста к карьеру.

Во время судебных процессов осуждённый неоднократно заявлял о давлении на него со стороны сотрудника МВД Руслана Белоконного. Хазипову также было предложено написать явку с повинной и снизить срок заключения до шести лет, но он отказался.