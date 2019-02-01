Осуждённый за перуанское зелье художник из Нижнего Тагила выйдет на свободу в начале марта

Художник из Нижнего Тагила Максим Герт, осуждённый в октябре 2018 года Московским облсудом за провоз через границу наркосодержащего перуанского зелья на два года, выйдет на свободу 2 марта. Об этом со ссылкой на адвоката Владимира Бригадина пишет TagilCity.ru. В настоящее время тагильчанин отбывает наказание в Екатеринбурге, куда он был этапирован из Липецка.

Напомним, в конце августа Домодедовский суд Московской области признал Герта виновным по статьям УК РФ «Контрабанда наркотических средств» и «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Во время прохождения пограничного контроля в аэропорту Домодедово в чемодане у мужчины была обнаружена литровая бутылка с перуанским национальным напитком Айяуаска. Таможенники отправили экзотическое зелье на экспертизу, которая показала наличие в его составе наркотического вещества диметилтриптамина. Тагильчанина приговорили к 11,5 годам лишения свободы, но областной суд смягчил приговор.