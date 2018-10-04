Осуждённый на 11,5 лет за перуанское зелье художник из Нижнего Тагила может выйти на свободу уже до нового года. Мособлсуд уменьшил наказание почти в шесть раз

Сегодня Московский областной суд уменьшил до двух лет колонии общего режима наказание художнику Максиму Герту, осуждённому в августе Домодедовским судом за перуанское зелье, которое он привёз в Москву из Латинской Америки. Об этом АН «Между строк» рассказал его адвокат Владимир Бригадин. Напомним, напиток Айяуаска уроженцу Нижнего Тагила посоветовали пить местные шаманы, чтобы вылечить спину. Но на таможне выяснилось, что снадобье содержит наркотическое вещество диметилтриптамин, а значит, художник — контрабандист. Суд приговорил его к 11,5 годам тюрьмы, после чего история получила широкую огласку в СМИ, а друзья и знакомые Герта собирали в его поддержку подписи.

«Суд изменил первоначальный приговор, переквалифицировав действия Максима, и ввиду его исключительно положительной характеристики назначил наказание ниже низшего — два года колонии общего режима. В СИЗО Максим находится со 2 марта 2017 года, то есть срок истекает уже 2 марта следующего года. Применить новую норму день в СИЗО за полтора в данном случае невозможно, потому что он обвинялся по особо тяжкой статье, но зато мы уже сейчас можем подавать на условно-досрочное освобождение и сделаем это сразу после изготовление решения. С учётом его положительной характеристики надеюсь, что уже до нового года Максим будет дома», — прокомментировал АН «Между строк» Владимир Бригадин.

Защита подсудимого утверждала, что Герт не знал о свойствах шаманского зелья, не прятал бутылку в багаже. Максима задержали в аэропорту в марте 2017 года, уже год он находится под арестом. Тагильчанин переехал в Москву около восьми лет назад, работал декоратором в ЦУМе. В конце августа ему исполнилось 35 лет.