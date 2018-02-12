Осуждённый участник акции 26 марта подал жалобу в ЕСПЧ

Приговорённый к реальному сроку участник акции протеста 26 марта в Москве Станислав Зимовец подал иск в Европейский суд по правам человека, со ссылкой на его адвоката Александра Попкова пишет «Коммерсантъ». Отмечается, что это первая жалоба в Страсбургский суд, поданная в связи с уголовными делами о митингах 2017 года.

Заявитель считает, что власти нарушили его право на справедливый суд (статья 6 Европейской конвенции о правах человека), право на свободу выражения мнения (статья 10) и право на свободу собрания (статья 11). Попков рассказал, что после задержания Зимовцу не разрешили позвонить адвокату, а адвокат по назначению уговаривала его признать вину. На суде он отказался от данных следствию показаний, сославшись на давление, однако суд положил в основу обвинения именно эти показания. В этом Попков усматривает нарушение права на справедливое судебное разбирательство. Нарушение прав на свободу выражения и собрания юрист видит в планах властей по пресечению митинга, этот документ приобщён к материалам дела Зимовца.

Напомним, Зимовца арестовали в конце апреля, а 20 июля Тверской суд Москвы приговорил его к 2,5 годам колонии. По мнению следствия и суда, на несанкционированной акции 26 марта он бросил кирпич в спину сотруднику Росгвардии. Зимовец говорил, что пришёл на акцию протестовать против коррупции и, когда начались задержания, он «не выдержал и кинул кирпич», целился в пустое место, но кирпич попал в полицейского.

Позже, 30 января 2018 года, ЕСПЧ признал нарушения прав фигурантов «болотного дела», которых обвиняли в применении силы к полицейским 6 мая 2012 года. Это решение суд вынес по жалобам Андрея Барабанова, Алексея Полиховича и Степана Зимина и присудил им 35 тысяч евро компенсации на троих. Тогда суд признал, что Россия нарушила их права на свободу собраний и объединений. Суд также счёл неадекватными и необоснованными присуждённые им сроки лишения свободы и их арест до суда.