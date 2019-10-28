Осуждённого по «московскому делу» Кирилла Жукова привезли в Пермь. Его собирались этапировать в Нижний Тагил

Бывшего сотрудника Росгвардии Кирилла Жукова, в рамках «московского дела» осуждённого на три года за удар сотрудника ОМОНа, привезли в Пермь, со ссылкой на адвоката Светлану Байтурину пишет Ura.ru.

«По самой последней информации, Жуков находится в СИЗО № 1 Перми», — сообщила Байтурина.

Жуков был признан виновным в том, что ударил по лицу росгвардейца Аскарбека Мадреймова, и приговорён к трём годам колонии общего режима. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали о том, что Жукова, как бывшего сотрудника правоохранительных органов, этапируют в ИК № 13 в Нижний Тагил. Однако после судебного процесса 4 сентября в Тверском городском суде Москвы осуждённого увезли в Пермь. В Пермском крае есть ИК № 37 в Чусовом, в которой сидят бывшие полицейские, судьи, прокуроры и прочие силовики.

Напомним, 27 июля в столице прошла несанкционированная акция за допуск на выборы в Мосгордуму незарегистрированных кандидатов. По разным оценкам, на акцию пришло от 3 до 6 тысяч человек. «ОВД-Инфо» сообщило о 1373 задержанных. СКР по Москве возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ. Обыски по этому делу прошли у нескольких участников акции, их допросили в качестве свидетелей и отпустили.