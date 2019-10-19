Фигурант «московского дела» Кирилл Жуков будет отбывать срок в колонии Нижнего Тагила для бывших силовиков

Фигурант «московского дела» Кирилл Жуков, получивший три года колонии за то что задел шлем сотрудника Росгвардии, будет отбывать свой срок в ИК №13 Нижнего Тагила.
«Сегодня этапируют в Нижний Тагил через Пермь. Он служил в Росгвардии, поэтому идет туда как бывший военнослужащий», — рассказала «МБХ-медиа» адвокат Жукова Светлана Байтурина.
Напомним, по версии следствия, во время несогласованного митинга, прошедшего в Москве 27 июля, молодой человек задел шлем стоящего в оцеплении сотрудника Росгвардии.
Как пишет «Медиазона», Жукова признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти.
«Было неприятно, больно. Крепление нужно затягивать — если не затягивать, то шлем будет болтаться, а если шлем откинуть назад, то лямка передавливает подбородок», — рассказал на суде потерпевший силовик Аскарбек Мадреймов.