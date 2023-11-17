Особенности наружных вентиляционных решёток российского производства

В монтаже приточно-вытяжных вентиляционных систем особое внимание уделяется подбору специальных элементов — решёток. Эти конструкции наружной установки исключают запыление и загрязнение с улицы, предотвращают попадание мелких насекомых и вредителей, обеспечивают эффективную циркуляцию воздуха в помещении для комфортного времяпрепровождения. Решётки от российских производителей заняли довольно обширную нишу на рынке.

Материалы изготовления

Для производства решёток используется прочный алюминий или сталь. Металлические элементы вентиляционных систем выполняют ряд функций, среди которых и декоративная. Они украшают помещение, не требуют скрытой установки в жилых и офисных зданиях. Собственные производственные мощности позволяют российским компаниям создавать решётки по индивидуальным параметрам заказчиков и контролировать качество на каждом этапе.

В чём особенности

Наружные металлические решётки для приточно-вытяжных систем от российских производителей различаются по материалам изготовления (алюминий или сталь), имеют характерные особенности:

квадратная или прямоугольная форма, но предусмотрено и изготовление решёток других конфигураций на заказ;

покраска или антикоррозийная защита — алюминиевые решётки подлежат окрашиванию полимерными составами в разные цвета. Сталь покрывают цинковым слоем;

стандартный угол расположения ламелей равен сорока пяти градусам;

жалюзи могут регулироваться для изменения интенсивности и направления воздушного потока.

Решётки монтируются с помощью винтового соединения. Они надёжно фиксируются и имеют длительный срок эксплуатации. На сайте https://redvent.ru/catalog/naruzhnye-reshetki/ можно подобрать наружные вентиляционные решётки, которые соответствуют государственным стандартам. Металлические конструкции для вентиляционного оборудования изготавливаются с контролем качества на каждом этапе. Они проходят предпродажную подготовку на соответствие нормативам. У российского производителя можно подобрать решётки разных форм и посадочных размеров.

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