Основатель проекта Baza рассказал подробности «слива» личности полицейского, ударившего девушку

Информацию о возможной личности сотрудника полиции, ударившего активистку Дарью Сосновскую при задержании, проект Baza получил сразу из нескольких источников, рассказал Znak.com основатель Baza Никита Могутин.

По его словам, коллеги полицейского предоставили журналистам данные, поскольку были недовольны проверками, устроенными начальством после инцидента.

«Из-за этого человека их стали дёргать на проверки, причём с утра — две по очереди, не знаю, откуда и какие, но думаю, что одна из них точно из главка МВД. Поступок сотрудника они не сказать, чтобы осуждают, скорее, обсуждают между собой с вектором "разное бывает в таких ситуациях, зря, конечно, но чёрт его знает". Их досаду вызвало именно повышенное внимание руководства и надзорных органов к ним, это никому не нравится», — объяснил Могутин.

В МВД на просьбу Baza проверить информацию о конкретном сотруднике заявили, что задержал девушку не он.

«Но и не говорят, кто это. Более того, очень странная история сегодня у самой Дарьи Сосновской — дела всех тех, кто был с ней вместе в автозаке в тот день сегодня рассмотрели, и только по ней одной материалы так и не привезли в суд. Адвокат Сосновской говорит, что это может быть связано именно с нашей историей — в материалах дела должны быть указаны данные тех, кто её задерживал», — говорит Могутин.

Накануне адвокат Сосновской Татьяна Молоканова рассказала, что пострадавшая не признаёт своей вины по административному делу. Девушка не смогла прийти в Таганский районный суд на рассмотрение протокола, поскольку находится на больничном: врачи подтвердили у неё сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. При этом адвокат отметила, что документы в суд от правоохранителей также не поступили.

Напомним, после субботней акции на проспекте Сахарова в интернете распространился видеоролик, на котором видно, как два бойца ведут девушку. В какой-то момент один из силовиков прицельно бьёт девушку в живот, отчего она сгибается. Baza сообщила, что силовик, ударивший во время митинга оппозиции 10 августа Дарью Сосновскую, — сотрудник 5-го батальона второго ОПП ГУ МВД по Москве Сергей Цыплаков. Издание сообщило, что данные о Цыплакове были получены от его коллег, пожелавших сохранить анонимность. Мужчина общаться с журналистами отказался, его аккаунт в соцсетях уже изменён.