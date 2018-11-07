Осквернившие памятник пограничникам в Нижнем Тагиле подростки принесли публичные извинения

Школьники, устроившие непристойную фотосессию у памятника пограничникам в парке Победы на ГГМ, сегодня принесли публичные извинения и возложили цветы к монументу.

«Мы хотим принести извинения всем воинам-пограничникам, клубу “Ратник” и всем тагильчанам, которых оскорбил и задел наш поступок. Мы не хотели никому зла. Мы совершили глупость и теперь очень раскаиваемся. Произошедшее станет нам уроком на всю жизнь. Простите нас! Надеюсь, больше никто не будет повторять наших ошибок», — передаёт слова ребят TagilCity.ru.

Напомним, в конце октября трое подростков сделали несколько фотографий возле памятника, где они показывают неприличные жесты. После того как школьники выложили снимки в соцсети, в их адрес стали поступать угрозы от возмущённых горожан. В начале ноября у ребят состоялась серьёзная беседа с руководителем военно-патриотического клуба «Ратник» Евгением Веверицей, после которой родители школьников написали на мужчину заявление в полицию за угрозы в адрес их детей. По словам Веверицы, с подростками была проведена лишь воспитательная беседа и никаких угроз не было.

«То, что они осознали свою вину и готовы загладить её, — большой плюс им. В дальнейшем уже они подобных поступков совершать не будут, будут думать головой. С ними проведена была разъяснительная работа инспекторами ПДН, школой, клубом патриотическим, каждый по своей линии. Когда они фотографировались, они не отдавали отчёт своим действиям, это для них было баловство, дань моде. Они подростки благополучные, в школе характеризуются положительно, в поле зрения полиции не попадали. Ребята оступились, каждый имеет право на ошибку», — сказала TagilCity.ru инспектор ПДН Анна Тумакова.

Памятник пограничнику был установлен 28 мая 2018 года в честь 100-летней годовщины образования пограничной службы ФСБ России. Деньги на установку и выплавку фигур собирали «всем миром»: средства выделили администрация города, предприниматели и ветераны пограничных войск.