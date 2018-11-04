В Нижнем Тагиле подростки осквернили памятник пограничникам непристойной фотосессией

Фотосессия трёх подростков у памятника пограничнику в парке Победы на ГГМ может обернуться двумя уголовными делами. Как рассказал АН «Между строк» председатель военно-патриотического клуба «Ратник» Евгений Веверица, в конце октября знакомый показал ему фотографии из соцсетей, где двое подростков 14–15 лет сидят на памятнике пограничнику и делают неприличные жесты.

«Мой бывший курсант сейчас учится в Екатеринбурге на спасателя, и они с ребятами отслеживают подобные вещи в соцсетях, — говорит Веверица. — Я своим подопечным дал задание узнать, кто эти парни, так как вижу, что они примерно одного возраста с моими. Ребята их вычислили, и 29 октября те двое сами пришли ко мне в клуб вроде как извиниться, но никаких извинений я от них не услышал. Я провёл с ними воспитательную беседу, высказал им своё негодование в не совсем литературной форме, рассказал, памятник кому они осквернили, сев на голову. Поражает ещё тот факт, что один из этих троих тоже был моим курсантом и прекрасно знал про этот памятник, а у другого отец в полиции работает. Мы с ним поговорили, он тоже не восторге от поступка сына. Я довёл информацию до руководства школы, где эти парни учатся, и написал заявление в полицию, пусть ПДН сами решают дальше».

На днях мужчина узнал, что родители подростков написали на него встречное заявление, утверждая, что Евгений угрожал их детям.

«Никаких угроз не было. Я просто спросил, не боятся ли они ходить по улице, так как про их поступок уже многие знают и люди возмущены. Поэтому и было принято решение написать заявление в полицию, а не устраивать самосуд», — пояснил Евгений.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» заявили, что данный вопрос находится на контроле в отделе по делам несовершеннолетних ОП № 20.

Памятник пограничнику был установлен 28 мая 2018 года в честь 100-летней годовщины образования пограничной службы ФСБ России. Деньги на установку и выплавку фигур собирали «всем миром»: средства выделили администрация города, предприниматели и ветераны пограничных войск.