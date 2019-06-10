«Ошибки допускают в том числе и журналисты». Дмитрий Песков высказался о деле Ивана Голунова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию полицией в пресс-релизе про Ивана Голунова не связанных с делом фотографий наркотиков, заявил, что «ошибки возможны», пишет «Медуза».

«Ошибки допускают в том числе и журналисты, когда пишут те или иные материалы. Притом в большом количестве», — сказал он.

Напомним, Ивана Голунова задержали 6 июня, 8 июня Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт наркотиков (статья 30, статья 228.1 УК). Полицейские утверждали, что нашли при Голунове и в его квартире свёртки с наркотиками — мефедроном и кокаином.

Позже МВД России признало, что лишь одна из серии фотографий, опубликованных ведомством в связи с задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова, была снята в его квартире.

Остальные фотографии сделаны «в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий» по пресечению деятельности группы наркоторговцев, «на связь с которой проверяется задержанный», сообщили в МВД.

Журналист настаивает, что наркотики ему подбросили. По его словам, силовики его избили и не давали связаться с близкими. Врачи говорили, что обнаружили у Голунова гематому на спине, множественные ссадины грудной клетки, ушибы рёбер. Также сообщалось о подозрениях на сотрясение головного мозга.

Голунов заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает уголовное преследование со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы.