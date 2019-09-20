Организаторы казачьего «турнира палачей» готовят соревнования по метанию брёвен

В Свердловской области, где казаки из деревни Маркова провели «международный турнир палачей», готовятся новые соревнования представителей сословия, пишет Znak.com.

Новый казачий фестиваль пройдёт в Екатеринбурге на берегу озера Шарташ. Как сообщают организаторы регионального фестиваля казачьих боевых искусств «Казачья сталь», его участники и гости смогут попробовать свои силы в метании серпов, палицы и брёвен, в борьбе на поясах и боях на мечах и саблях, стрельбе из лука и рубке лозы шашкой, а также в состязаниях по тяге на время автомобиля «УАЗ-Патриот» и других силовых соревнованиях. Сделать это можно будет под руководством наставников (казаков-инструкторов). Мероприятие проводится при поддержке нескольких НКО и посвящено, как сообщается, «Дню Российской Державы».

Напомним, большой резонанс вызвал «турнир палачей», который провели казаки деревни Маркова. Его участники в специально сшитом балахоне соревновались в рубке тыкв. Однако эта идея нашла поддержку не у всех казачьих структур.