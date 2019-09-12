В Свердловской области казаки провели «всемирный турнир палачей» (ВИДЕО)

В деревне Маркова Свердловской области, где живёт всего 82 человека, прошли необычные состязания — «всемирный турнир палачей», пишет Ura.ru.

Казаками станицы Марковская командует Виктор Потанин, организатор военно-исторического клуба «Мурза Хасан», который устраивает казачьи фестивали, самый известный — «Гляден-гора», который в этом году прошёл уже в 26-й раз. «Турнир палачей» состоялся в рамках работы клуба 7 сентября, казаки планируют сделать его ежегодным.

«Смерть от палача — самая лёгкая. Для осуждённого это был самый привлекательный вариант: человек умирал мгновенно, ничего не чувствуя. Некоторые платили за это деньги. А если сжигать на костре или вешать — представляете, как это больно и медленно?» — рассказал Потанин.

Не все уральские казаки поддержали забаву марковцев, часть выступила категорически против подобных развлечений.

«Это бред! В Уральском казачьем войске все в шоке! Ни о каких палачах в казачестве речи быть не может: казаки были воины Бога!» — заявил атаман станицы Горный Щит Олег Сененко.

Организаторы объясняют, что турнир носит шуточный характер.