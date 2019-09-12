В Свердловской области казаки провели «всемирный турнир палачей» (ВИДЕО)

В деревне Маркова Свердловской области, где живёт всего 82 человека, прошли необычные состязания — «всемирный турнир палачей», пишет Ura.ru.
Казаками станицы Марковская командует Виктор Потанин, организатор военно-исторического клуба «Мурза Хасан», который устраивает казачьи фестивали, самый известный — «Гляден-гора», который в этом году прошёл уже в 26-й раз. «Турнир палачей» состоялся в рамках работы клуба 7 сентября, казаки планируют сделать его ежегодным.
«Смерть от палача — самая лёгкая. Для осуждённого это был самый привлекательный вариант: человек умирал мгновенно, ничего не чувствуя. Некоторые платили за это деньги. А если сжигать на костре или вешать — представляете, как это больно и медленно?» — рассказал Потанин.
Не все уральские казаки поддержали забаву марковцев, часть выступила категорически против подобных развлечений.
«Это бред! В Уральском казачьем войске все в шоке! Ни о каких палачах в казачестве речи быть не может: казаки были воины Бога!» — заявил атаман станицы Горный Щит Олег Сененко.
Организаторы объясняют, что турнир носит шуточный характер.
«Это пародия на казарву, где шашками рубят бутылки (как бы срубают голову одним махом). Если уж запрещать, то и казарву, и фехтование, и стрельбу из лука. Мы же рубим не головы, а тыквы!» — поясняет Потанин.