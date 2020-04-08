Организаторы «Бессмертного полка» призвали не выходить на шествие 9 Мая

Организаторы акции «Бессмертный полк» из-за ситуации с коронавирусом предложили провести её в этом году не выходя из дома, сообщается на сайте «Бессмертного полка».

«Мы считаем, в условиях реальной опасности даже по окончании установленного сегодня периода самоизоляции необходимо воздержаться от проведения, продвижения или участия в сколь-нибудь массовых мероприятиях на улицах 9 Мая», — говорится в сообщении.

Координатор «Бессмертного полка» Сергей Лапенков сказал радиостанции «Говорит Москва», что в День Победы на сайте акции запустят онлайн-трансляцию, во время которой ведущие будут публиковать истории из соцсетей с хэштегами #Бессмертныйполкдома и #мойполкдома. По словам Лапенкова, человек, который хочет отпраздновать 9 Мая, может «собраться со своими родными, с теми, с кем делит самоизоляцию, <…> и как-то вспомнить своих родных».

Ранее Znak.com сообщал, что в связи с пандемией коронавируса парад Победы в 2020 году могут перенести с 9 мая на 24 июня. Подчёркивается, что в новой дате празднования 75-летия Победы есть исторический смысл: в 1945 году парад в честь победы СССР над фашистской Германией проводили на Красной площади 24 июня.

Напомним, в Москве и многих регионах России с конца марта — начала апреля действует режим самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции. Такой режим в общем случае подразумевает разрешение выходить из дома только за продуктами или в аптеку, а также чтобы выгулять питомца или выбросить мусор.