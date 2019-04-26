Определился подрядчик на строительство детского сада на 170 мест на Муринских прудах

Победителем торгов на строительство детского сада на 170 мест на Муринских прудах в Нижнем Тагиле стала компания «Стройкомплекс». По данным сайта госзакупок, претендент снизил первоначальную стоимость на 1,5 млн рублей — с 131,43 млн до 130,1 млн рублей. Второй участник конкурса — «Востокеврострой» — предложил за свою работу 130,75 млн рублей.

Согласно пояснительной записке, здание детского сада будет трёхэтажным. В нём расположатся восемь изолированных друг от друга групп, в том числе две ясельные. Помимо этого, предусмотрены залы для гимнастических и музыкальных занятий, колясочная, медицинский кабинет, пищеблок, постирочная с гладильной, административно-бытовые помещения.

В начале марта мэрия сообщала, что проект этого детского сада успешно прошёл государственную экспертизу. До этого аналогичную процедуру прошёл проект ещё одного детского сада на 90 мест в микрорайоне Запрудный, в ближайшее время определится подрядчик и на эту стройку.

Напомним, что строительство новых детских садов с ясельными группами входит в стратегию развития Нижнего Тагила и направлено на выполнение майского указа президента РФ. К 2024 году в городе каждый ребёнок ясельного возраста должен быть обеспечен местом в дошкольном образовательном учреждении.

В настоящее время ООО «Стройкомплекс» занимается капитальным ремонтом школы № 72 на улице Гвардейской.