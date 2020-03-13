Оппозиция анонсировала несогласованный митинг против поправок в Конституцию и обнуления сроков Путина

Участники кампании «НЕТ!» против внесения поправок в Конституцию России и обнуление президентских сроков Владимира Путина заявили о готовности провести несогласованный митинг в центре Москвы, поскольку власти города уже дважды отказали им в согласовании протестных акций.

Как пишет Znak.com со ссылкой на организаторов акций Илью Азара, Андрея Пивоварова и Юлию Галямину, в своей заявке они заявили, что на митинге будет присутствовать не более 4,9 тысяч человек. В отказе столичной мэрии сообщается, что мероприятие не будет согласовано, поскольку в городе «введены ограничения на проведение массовых мероприятий». Однако в ответе чиновников не уточняется, что согласно постановлению мэра Сергея Собянина запрет вводится только мероприятий, на которых число участников превышает 5 тысяч человек.

«После предыдущей попытки согласовать митинг на 50 тысяч человек на проспекте Сахарова мэрия в тот же день выпустила указ о запрете в Москве мероприятий с числом участников больше 5 тысяч из-за коронавируса. Заявка на митинг в Новопушкинском сквере была подана с учётом этого указа на 4,9 тыс. человек, однако в отказе мэрия все равно ссылается на ограничения на проведение массовых мероприятий для борьбы с коронавирусом. Участники кампании “НЕТ!” считают отказ мэрии незаконным и политически мотивированным. Если ситуация с вирусом действительно так тревожна, нужно не ограничиваться запрещением митингов, а отменять тогда и всероссийское голосование по поправкам в Конституцию», — считают оппозиционеры.

Они также добавили, что «люди, которые планировали выйти на митинг 22 марта в 14:00 мск, могут самостоятельно решить, где им провести это время в этот день. Сами участники кампании “НЕТ!” обязательно будут в Новопушкинском сквере».