Оперштаб опроверг перепрофилирование поликлиники на ГГМ в Нижнем Тагиле под коронавирусных больных. Ранее само медучреждение сообщало другую информацию 

Оперштаб опроверг информацию о перепрофилировании поликлиники № 4 на ГГМ в Нижнем Тагиле под лечение больных коронавирусом. В организации отметили, что медучреждение будет осуществлять лишь наблюдение за бессимптомными и «лёгкими» пациентами, госпитализированными в один из пунктов временного размещения.

«Это означает, что силами поликлиники на площадке пункта организуется пост наблюдения за состоянием здоровья пациентов, производится забор материала на исследование и проводится другое необходимое медсопровождение. Что касается коек, которые в эти дни размещаются в самой поликлинике, они, по данным медицинского учреждения, необходимы для организации дневного станционара для людей, имеющих неинфекционные заболевания. Иными словами, эта работа к противодействию коронавирусу никакого отношения не имеет», — сообщили АН «Между строк» в оперштабе.

Ранее ИА «Все новости» и АН «Между строк» сообщали о приостановлении плановых приёмов пациентов поликлиникой на улице Дружинина с 29 октября из-за перепрофилирования под госпиталь для заражённых коронавирусной инфекцией. Материалы были написаны со ссылкой на объявление самого медучреждения. Вчера, 28 октября, оно было опубликовано на сайте поликлиники № 4. ИА «Все новости» при этом сообщало, что в поликлинике разместят 90 коек и что приказ о перепрофилировании организации, обслуживающей многотысячное население Гальяно-Горбуновского массива, свердловский Минздрав издал 27 октября.

«В связи с временным перепрофилированием филиала поликлиники по адресу Дружинина, 53 под оказание помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией COVID-19, все приёмы и оказание неотложной медицинской помощи будут проводиться в поликлинике по адресу Новострой, 24 с 29 октября 2020 года. Будние дни с 8.00 до 20.00, суббота и воскресенье с 8.00 до 14.00. Информация и вызов врача на дом осуществляется по телефонам 21-12-12, 41-18-10», — сообщалось на сайте медучреждения.

После публикации новостей о перепрофилировании поликлиники и крайне негативной реакции жителей Гальянки на эту информацию объявление с сайта медучреждения удалили. В тот же день стало известно, что Министерство здравоохранения России разослало подведомственным врачам и медицинским учреждениям указание согласовывать любые публичные комментарии о новой коронавирусной инфекции.