В Нижнем Тагиле поликлинику № 4 на Гальянке перепрофилировали под госпиталь для больных COVID-19

Подразделение поликлиники № 4 Нижнего Тагила на улице Дружинина с 29 октября прекращает плановые приёмы пациентов из-за перепрофилирования под госпиталь для заражённых коронавирусной инфекцией.

«В связи с временным перепрофилированием филиала поликлиники по адресу Дружинина, 53 под оказание помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией COVID-19, все приёмы и оказание неотложной медицинской помощи будут проводиться в поликлинике по адресу Новострой, 24 с 29 октября 2020 года. Будние дни с 8.00 до 20.00, суббота и воскресенье с 8.00 до 14.00. Информация и вызов врача на дом осуществляется по телефонам 21-12-12, 41-18-10», — сообщается на сайте медучреждения.

По данным собеседника ИА «Все новости», в создаваемом стационаре разместят 90 коек.

«Всех терапевтов переводят в основное здание поликлиники по улице Новострой. С завтрашнего дня приёмы будут проводить только там, в том числе оказывать неотложную помощь, — рассказывает источник. — Сегодня приёмы ещё велись и параллельно выносилось оборудование из здания и заносились койки. Всё в авральном режиме, так как нужно быстро развернуть мощности».

В стационар будут помещать пациентов, которые готовятся к выписке. Они уже получили первый отрицательный тест на COVID-19, а в госпитале на Дружинина будут ожидать повторного результата.