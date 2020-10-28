Минздрав запретил врачам публично высказываться о коронавирусе

Министерство здравоохранения России разослало подведомственным врачам и медицинским учреждениям указание согласовывать любые публичные комментарии о новой коронавирусной инфекции, пишет «Медуза».

Подлинность документа подтвердили в пресс-службе Минздрава, а источник в руководстве одного из крупных федеральных центров, находящихся в подчинении Минздрава, подтвердил получение такого письма.

«Министерство здравоохранения Российской Федерации доводит до сведения руководителей учреждений, подведомственных Минздраву, и главных внештатных специалистов Минздрава, что любые комментарии и публичные сведения по теме новой коронавирусной инфекции должны согласовываться в письменной или устной форме с пресс-службой Минздрава по электронной почте или по телефону», — говорится в письме.

В официальном комментарии ведомства говорится, что указание было сделано «для повышения эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике заболеваемости COVID-19».

«В настоящее время информационная повестка вокруг коронавируса перегружена, в том числе малополезными фактами, предположениями и прогнозами экспертов смежных специальностей. Для повышения эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике заболеваемости COVID-19 было принято решение обратить внимание внештатных специалистов и подведомственных учреждений министерства на необходимость координации работы со средствами массовой информации», — отметили в Минздраве.

На сайте Минздрава опубликован список из 167 федеральных учреждений, подведомственных министерству. Больницы в регионах России подчиняются местным органам здравоохранения.