Онлайн-ретейлеры пожаловались на задержания курьеров и закрытие пунктов выдачи в регионах

Участники рынка онлайн-торговли заявили, что столкнулись с проблемами в российских регионах на фоне режима повышенной готовности и ограничений, введённых из-за коронавируса: их курьеров задерживают, а пункты выдачи заказов закрывают «силовым методом», пишет «Коммерсантъ».

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) утверждает, что ей известно как минимум о двух тысячах случаев за последние дни, когда «создавались помехи работе курьеров и поставщиков». Один из собеседников рассказал, что грузовые автомобили с непродовольственными товарами, которые идут на распределительные склады, останавливают на границах регионов. Президент АКИТ Артём Соколов отмечает, что регионы по-своему интерпретируют распоряжение правительства от 27 марта, разрешающее работу дистанционной торговли. По его словам, проблемы характерны почти для всех регионов, за исключением Москвы и Подмосковья, Новгородской области и Чукотки.

Руководитель Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов также заявил, что случаи задержания курьеров, закрытие ПВЗ и остановки автомобилей поставщиков в регионах происходят, сейчас они разрешаются Минпромторгом в ручном режиме — через звонки в региональные департаменты торговли.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».