Онкобольные Нижнего Тагила могут остаться без лечения из-за вандалов

В Нижнем Тагиле вандалы почти вывели из строя оборудование онкодиспансера на улице Солнечной. Специалистам онкоцентра удалось восстановить работу техники, сообщает ИА «Все новости».

По словам главврача Свердловского областного онкологического диспансера Бориса Мейлаха, накануне неизвестные срезали наружные трубки системы охлаждения линейного ускорителя и аппарата МРТ. Также пострадали патрубки наружного блока кондиционера, охлаждающего помещение, где установлены эти необходимые для лечения аппараты. Если бы сотрудникам не удалось решить проблему, то десятки онкобольных остались бы без своевременной помощи.

«Около 80 пациентов с онкозаболеваниями из Горнозаводского округа получают эффективное противоопухолевое лучевое лечение на линейном ускорителе. На магнитно-резонансном томографе ежедневно проходят диагностику 15 человек. Злоумышленники своими действиями могут спровоцировать остановку этих аппаратов, что, в случае с онкозаболеваниями, может привести к фатальным последствиям», — рассказывает руководитель центра.

Сейчас вокруг медучреждения усилили охрану, чтобы избежать повторения произошедшего. Руководство также обратилось к вандалам с просьбой прекратить нападки на больницу. Они или их близкие могут оказаться на месте людей, которые лечатся от онкозаболеваний, и не получить своевременной помощи.

Как пояснили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в отделе полиции № 19 по данному факту проводится проверка, устанавливаются личности злоумышленников, причастных к хищению. По результатам проверки будет принято обоснованное решение.