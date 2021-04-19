«Они уже сбросили суммарно больше 30 килограммов, и это не конец». Организаторы фитнес-пари на 100 тысяч рублей в Нижнем Тагиле запустили финальное голосование за лидера

В Нижнем Тагиле на финальную стадию вышло фитнес-пари между бизнесменами на 100 000 рублей. Организаторы поединка — фитнес-клуб «Халк» — запустили на своей странице во «ВКонтакте» итоговое голосование за абсолютного лидера. Оно продлится до 28 апреля, и уже на следующий день станет известно, кто из участников заберёт все деньги.
Напомним, зачинщиком спора стал руководитель центра «Мой бизнес» Сергей Федореев. Вызов приняли бизнесмены Алексей Хайманов (компания «Керамзит-НТ»), Алексей Бучин (компания «Гидротрейд») и Константин Зенков (строительная компания «Атлант»). Они сложились по 25 тысяч рублей и ударили по рукам — участник, скинувший вес больше остальных (в процентном соотношении), заберёт всю сумму.
С середины марта каждые две недели бизнесмены встречаются в фитнес-клубе «Халк» для общей тренировки и контрольного взвешивания. Согласно результатам взвешивания от 10 апреля, суммарно участники сбросили уже 33,6 килограмма.
«Изначально даже у меня были сомнения по поводу результата, учитывая высокую занятость участников, отсутствие спортивного опыта у некоторых и с виду легкомысленный настрой. Но такие опасения были только на стадии обсуждения проекта. Когда на запуске я увидел участников, сразу понял: тут никто так просто не сдастся и не отступит. Это опытные бизнесмены, они умеют ставить перед собой цели и их добиваться. Совокупность неограниченных ресурсов клуба для достижения цели и силы воли настоящих мужчин неминуемо приводит к результату, что мы с вами и увидели. Они уже сбросили суммарно больше 30 килограммов, и это не конец. И я бы предостерёг от искушения делать однозначные выводы о лидере: ещё на первом взвешивании стало ясно, что эти ребята очень находчивые, и нас точно ждёт взрывной финал», — рассказал АН «Между строк» директор фитнес-клуба «Халк» Павел Безбородов.