«Они уже сбросили суммарно больше 30 килограммов, и это не конец». Организаторы фитнес-пари на 100 тысяч рублей в Нижнем Тагиле запустили финальное голосование за лидера

В Нижнем Тагиле на финальную стадию вышло фитнес-пари между бизнесменами на 100 000 рублей. Организаторы поединка — фитнес-клуб «Халк» — запустили на своей странице во «ВКонтакте» итоговое голосование за абсолютного лидера. Оно продлится до 28 апреля, и уже на следующий день станет известно, кто из участников заберёт все деньги.

Напомним, зачинщиком спора стал руководитель центра «Мой бизнес» Сергей Федореев. Вызов приняли бизнесмены Алексей Хайманов (компания «Керамзит-НТ»), Алексей Бучин (компания «Гидротрейд») и Константин Зенков (строительная компания «Атлант»). Они сложились по 25 тысяч рублей и ударили по рукам — участник, скинувший вес больше остальных (в процентном соотношении), заберёт всю сумму.

С середины марта каждые две недели бизнесмены встречаются в фитнес-клубе «Халк» для общей тренировки и контрольного взвешивания. Согласно результатам взвешивания от 10 апреля, суммарно участники сбросили уже 33,6 килограмма.