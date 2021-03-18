В Нижнем Тагиле четыре бизнесмена решили похудеть на спор и заключили пари на 100 000 рублей (ВИДЕО)

Четыре тагильских бизнесмена поспорили на деньги — кто из них скинет больше килограммов к лету. Для железобетонной мотивации предприниматели вложили в общий банк по 25 тысяч рублей. И начале мая победитель заберёт всё — 100 000 рублей.

Как рассказали АН «Между строк» в фитнес-клубе «Халк», где и было заключено пари, зачинщиком спора стал руководитель центра «Мой бизнес» Сергей Федореев. Вызов приняли бизнесмены Алексей Хайманов (компания «Керамзит—НТ»), Алексей Бучин (компания «Гидротрейд») и Константин Зенков (строительная компания «Атлант»).

«Если честно, парни все очень целеустремлённые, и более того, они предприниматели, и живут по законам предпринимателей, то есть это находчивые парни, и я уверен, что у кого-то из них сегодня на первом взвешивании в трусах был блин для штанги или гантеля, и кто-то очень плотно покушал и попил перед взвешиванием», — рассказал Сергей Федореев.

Фитнес-клуб «Халк» предоставляет свою площадку для свершения баттла и берёт на себя обязанности главного арбитра проекта. Раз в две недели бизнесмены будут собираться в клубе на общую тренировку и взвешивание. Какой стратегии будут придерживаться соперники, как и где заниматься спортом, что есть и пить, они будут решать сами.

«Кто-то будет заниматься в нашем клубе самостоятельно или возьмёт персональные тренировки, кто-то будет бегать по утрам по набережной или в нашей кардиозоне, а может просто урежет себя в еде. Разрешено абсолютно всё. Главное регулярно приходить на взвешивание. Да, и ещё интересная деталь. Участники пари первыми испытают на себе абсолютно новую для Нижнего Тагила систему онлайн контроля активности атлетов — её невозможно обмануть, как раз она и покажет, кто похудел стараясь и сжигая калории, а кто просто ограничил себя в еде без дополнительной физической активности», — делится подробностями директор фитнес-клуба «Халк» Павел Безбородов.

Имя победителя фитнес-пари станет известно в первых числах мая.