Олимпийский чемпион Антон Шипулин открыл стадион при Нижнетагильском детском доме-школе

Вчера в Нижнетагильском детском доме-школе по адресу Красногвардейская, 55 состоялось торжественное открытие обновлённого стадиона, деньги на реконструкцию которого выделил благотворительный фонд олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина. Кроме футбольного поля, для воспитанников интерната была построена волейбольная и универсальная спортивная площадка, беговая дорожка и трибуны для зрителей. По словам самого спортсмена, из фонда на проект было выделено около трёх миллионов рублей. Деньги для фонда были собраны с продажи билетов на хоккейный «Матч звёзд», который состоялся 27 апреля в Екатеринбурге.

Вместе с именитым спортсменом в церемонии приняли участие артист «Уральских пельменей» Сергей Исаев, уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков и настоятельница Скорбященского женского монастыря матушка Мария.