Деньги с продажи билетов на «Матч звёзд» с участием Куйвашева, Карякина и Шипулина отправят в детский дом Нижнего Тагила

Деньги, которые выручат от продажи билетов на благотворительный хоккейный «Матч звёзд», направят в нижнетагильский детский дом № 1. Об этом АН «Между срок» рассказали в управлении по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации города. На собранные средства для воспитанников детдома будет построена детская спортивная площадка.

«Матч звёзд» состоится 27 апреля в КРК «Уралец». Игра пройдёт в области уже в четвёртый раз, её инициаторы — губернатор Евгений Куйвашев и олимпийский чемпион Антон Шипулин. В матче участвуют известные российские и уральские спортсмены, звёзды шоу-бизнеса и политики. Так, в этом году Куйвашев вновь выйдет на лёд в составе команды политиков и чиновников «Титан».

За команду спортсменов «Олимп» под руководством Антона Шипулина будет играть уральский гонщик Сергей Карякин, сообщили агентству в департаменте информполитики Свердловской области. В прошлом году екатеринбуржец стал первым российским гонщиком, который выиграл ралли «Дакар» в зачёте квадроциклов.

«Это новый для меня опыт. Буду в очень нестандартной для себя стихии бороться за победу. Ведь по большому счёту мы играем не столько за победу, сколько за ребят из детского дома, которым в итоге на все вырученные средства от продажи билетов будет построена спортивная площадка. Это очень хорошая, добрая мотивация. Я рад, что меня приняли в такую звёздно-спортивную команду и с нетерпением жду наших совместных тренировок», — рассказал Сергей Карякин.

Своё выступление в составе команды «Олимп» уже подтвердили олимпийский чемпион лыжник Александр Легков, призёры Игр биатлонисты Николай Круглов и Иван Черезов, лыжник Иван Алыпов и, конечно, капитан команды биатлонист Антон Шипулин. Также в турнире планируют участвовать артисты «Уральских пельменей» Андрей Рожков, Дмитрий Брекоткин и Сергей Исаев.

Второй раз соперником «Олимпа» на льду станет сборная команда артистов «КомАр». В её составе выступают телеведущий Марат Башаров, солист группы «УмаТурман» Сергей Кристовский, актёры Андрей Мерзликин и Андрей Бурковский, певец Кирилл Андреев. В прошлом году артисты-хоккеисты уступили «олимпийцам» со счётом 4:2 и сейчас намерены взять реванш.