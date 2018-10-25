Режиссёр Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова, передаёт Associated Press.

Премию вручает Европейский парламент за достижения в области защиты прав человека, её учредили в 1988 году в честь советского физика Андрея Сахарова.

В разные годы премию Сахарова получали Нельсон Мандела, «Репортёры без границ», а также российские правозащитники, включая «Мемориал» и Людмилу Алексееву. В 2018 году лауреаты премии Сахарова Денис Муквеге и Надя Мурад получили и Нобелевскую премию мира.

На соискание премии Сахарова «За свободу мысли» Сенцова выдвинула фракция «Европейской народной партии» в Европарламенте.

Напомним, В 2015 году в России Сенцова приговорили к 20 годам лишения свободы. Его признали виновным в подготовке терактов в Крыму. С мая по октябрь Сенцов в течение 145 дней держал голодовку в колонии на Ямале. Он требовал освободить украинских политзаключённых, которые находятся в России. Себя он в их число не включал.

Во время голодовки Сенцов ел две ложки питательной смеси в день, он похудел на 12 килограммов. В начале октября у режиссёра диагностировали сердечную недостаточность, ревматизм и заболевания почек и печени.