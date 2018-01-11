Олег Дерипаска подал в суд на бывшего начальника штаба Трампа

Структуры российского миллиардера Олега Дерипаски подали иск в американский суд против бывшего главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта, пишет «Интерфакс». Соответчиком по иску выступает помощник Манафорта Ричард Гейтс.

По мнению представителей компании Дерипаски Surf Horizon Ltd., Манафорт и Гейтс дали им невыгодные рекомендации по инвестициям, после которых из-за вложений в группу украинских компаний Black Sea Cable компания Surf Horizon, как утверждается, потеряла 26 миллионов долларов.

В исковом заявлении также сказано, что американские политтехнологи присвоили себе часть вложенных средств, так как 18,9 миллиона долларов переводились украинцам через кипрскую фирму Манафорта., ещё более семи миллионов Surf Horizon потеряла на издержках.

«Только в прошлом году Surf получила доступ к доказательствам, указывающим на то, что Манафорт и Гейтс не только должным образом не контролировали осуществление инвестиционной сделки, но и тайно извлекли из неё прибыль», — заявил представитель Дерипаски.

В начале 2017 года агентство Associated Press писало, что Дерипаска платил Манафорту за продвижение интересов президента России Владимира Путина. Дерипаска отверг эти заявления и подал иск против агентства, но его отклонили.

Позже Манафорт и Гейтс стали фигурантами уголовного дела в рамках расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера. Их обвиняют в незаконном лоббировании интересов бывшего президента Украины Виктора Януковича и отмывании средств, полученных от него.