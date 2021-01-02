Около ста тагильчан пробежали «Забег обещаний» в первый день 2021 года

В Нижнем Тагиле 1 января прошёл «Забег обещаний 2021». Около ста тагильчан пробежали по набережной Тагильского пруда 2021 метр в честь наступившего нового года. На нагрудных номерах любители спорта написали свои обещания на год: заняться спортом, решить квартирный вопрос, выплатить ипотеку.

«На “Забег обещаний” вышли Деды Морозы, Снегурочки и люди в мишуре. Кто-то хотел научиться кататься на велосипеде, кто-то сделать ремонт, кто-то позитивнее мыслить. И мы уверены, что в этом году их желания сбудутся! Ведь то, о чём думаешь в Новый год, обязательно сбывается. Особенно если закрепить свою цель пробежкой», — уверены организаторы акции.

«Забег обещаний» проходит в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и других городах России и за рубежом уже в седьмой раз. Необычное мероприятие придумали руководители школы правильного спорта I Love Supersport.