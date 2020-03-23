Официальный курс доллара превысил 80 рублей

Банк России установил курс доллара на 24 марта на отметке 80,88 рубля, сообщается на сайте регулятора. Таким образом, официальный курс американской валюты вырос на 2,83 рубля, евро по курсу Банка России подорожал на 2,55 рубля — до 86,7 рубля.

На Московской бирже за доллар по состоянию на 13:50 мск давали 80,6 рубля, на 69 копеек больше, чем при закрытии торгов в пятницу. Евро стоил 86,1 рубля (+73 копейки).

Мировые цены на нефть в понедельник снижаются. Баррель нефти Brent на бирже ICE в Лондоне на момент написания новости стоил 25,71 доллара (–4,9%), баррель WTI — 22,45 доллара (–0,8%)/

ЦБ впервые за последние несколько лет установил курс доллара выше отметки 80 рублей 19 марта, на следующий день официальный курс американской валюты опустился до 78,04 рубля.