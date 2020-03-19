Курс доллара превысил 81 рубль, евро — 89 рублей

Курс доллара после открытия торгов на Московской бирже превысил отметку в 81 рубль, евро — 89 рублей, со ссылкой на данные учреждения пишет «Дождь».

Накануне вечером курс доллара достиг 80,87 рубля — верхней границы торгов, установленной Московской биржей. Американская валюта впервые с февраля 2016 года превысила 80 рублей.

Курс рубля падает вместе с ценами на нефть — накануне стоимость барреля Brent опустилась ниже 25 долларов. Это произошло на фоне пандемии коронавируса, а также того, что Россия и страны ОПЕК не смогли договориться о снижении уровня добычи нефти.

19 марта российский рубль стал вторым в списке самых волатильных валют мира по отношению к доллару США. До срыва сделки ОПЕК рубль занимал четвёртое место.